Investieren in Rohstoffe: Immer Ärger ums Öl

So liegen die durchschnittlichen Förderkosten je Barrel in Saudi-Arabien bei rund 24 Dollar je Barrel, im Rest der Opec-Staaten bei durchschnittlich 40 Dollar. Russland liegt bei rund 45 Dollar Kosten je Barrel. Die Förderkosten in Mexiko und Brasilien reichen schon an die 70 Dollar je Barrel und mehr. Insofern gibt es innerhalb der Reihen der Ölstaaten sehr unterschiedliche Interessen.

Dazu kommt, dass gerade die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Förderanlagen in den vergangenen Jahren ausgebaut und modernisiert haben, aber bislang noch nicht annähernd das volle Potenzial fördern konnten. Gerade beim gegenwärtigen Preis würden manche in der Opec gerne mehr verkaufen, um klamme Haushalte schnell zu sanieren. Sie drängen darauf, die Produktion hochzufahren und nehmen den Druck auf die Preise in Kauf. Andere wollen bedächtiger vorgehen, um sich die hohen Preise so lange wie möglich zu sichern. Denn wittert der Markt eine Überproduktion, werden die Preise in den Keller gedrückt.

Insofern ist es wenig wahrscheinlich, dass sich die Opec-Staaten schnell auf eine gemeinsame Linie einigen. Doch je höher die Preise steigen, desto mehr kommen andere Länder ins Spiel. Beim gegenwärtigen Preis von rund 75 US-Dollar lohnt sich schon fast wieder die Förderung aus kanadischem Ölsand, dessen Förderkosten bei rund 80 Dollar liegen. Möglich also, dass die Opec an diesem Preis zerbricht.

Über den Autor: Uwe Zimmer

Uwe Zimmer ist Finanzexperte aus Köln.