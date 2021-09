Investieren wie die Superreichen mit Beteiligungsgesellschaften

Reiche wissen, wie man mit Geld umgeht. Die Superreichen investieren oft über Beteiligungsgesellschaften. Welche Vorteile dies birgt.

Berkshire Hathaway von Warren Buffett ist wohl die bekannteste, privat gelistete Beteiligungsgesellschaft. Die Aktien lassen sich ganz einfach an der Börse kaufen. Doch auch andere öffentlich gelistete Family Office-Gesellschaften wie Investor der schwedischen Familie Wallenberg, Exor der Fiat-Familie Agnelli oder Peugeot Invest der gleichnamigen französischen Industriellendynastie, sind erfolgreich. Ein spannender Markt für Value-Investoren.

Investmentlegende Warren Buffett hat es geschafft, mit seinen Beteiligungen im Rückversicherungsbereich, bei diversen Banken bzw. Apple, Visa und Eisenbahngesellschaften zu einem der reichsten Menschen der Welt zu werden. Sein Unternehmen Berkshire war von Beginn an als aktiennotierte Beteiligungsgesellschaft konzipiert. Es stand also externen Anlegern über die Börse offen in die Gesellschaft zu investieren.