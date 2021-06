Kryptowährungen – nur ein Hype oder unverzichtbares Asset?

Über Sinn und Unsinn von Kryptowährungen wurde in den vergangenen Wochen viel gesprochen. Experten und Analysten sind sich uneinig. Lesen Sie im Beitrag, was für und was gegen Bitcoin * und Co. spricht und was Sie als Anleger daraus lernen können.

Bei einer so neuen Anlageklasse wirken sich sämtliche Entwicklungen stark auf die Akzeptanz und somit auch auf den Preis aus. Deutlich wurde das besonders im Mai, als Tesla-Chef Elon Musk verkündete, Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel zuzulassen. Der Kurs brach massiv ein. Kurze Zeit später überlegte Musk es sich jedoch wieder anders – und der Kurs stieg rasant um fast 10 Prozent an. Musk schien alleiniger Herr über Aufstieg und Fall des Bitcoin zu sein.

Das zeigte vor allem eines: Noch fehlt den Anlegern das Vertrauen in Kryptowährungen und kleine Ereignisse können deshalb große Wirkungen erzielen. Und obwohl jede Anlageklasse früher oder später Krisen und Korrekturen erlebt, haben die Ereignisse im Mai Wasser auf die Mühlen derer gegossen, die ohnehin schon am Potenzial digitaler Assets zweifeln. So ist sich ausgerechnet Augustin Carstens, Chef der BIZ, sicher, dass es sich bei dem Hype um Kryptowährungen um eine Blase handelt. „Der Bitcoin ist nur für zwei Dinge gut – zum Spekulieren und für Lösegeldzahlungen“ lautet sein harsches Fazit.