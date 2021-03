Leben von Kapitalausschüttungen? So mache ich es in der Praxis!

Wieso ausschüttungsorientiert investieren?

Es kam in der Einleitung schon durch. Ausschüttungsorientiertes Investieren ist mehr ein psychologischer und persönlicher Faktor. Natürlich kann man auch seine Anlagen ansparen, fleißig weiter investieren und diese im Alter Stück für Stück verkaufen. Ich würde behaupten, dies ist der Weg, den die meisten Menschen verfolgen. Dieser ist jedoch mit Tücken verbunden.

Denn Anleger stehen hier oft vor der nächsten Hürde. Wie genau entspare ich eigentlich? Wieviel darf ich überhaupt entnehmen um das Portfolio nicht nachhaltig zu schädigen? Ist aktuell durch eine Crash-Situation nicht ein ganz schlechter Zeitpunkt um mit dem Entsparen zu beginnen?

Sie sehen, das Thema bringt noch einmal eine ganz neue Herausforderung mit sich, auf die viele Menschen sicher verzichten können, wenn sie eines Tages anfangen, ihre Investments zu entsparen. Aber wie wäre es, wenn man schon Jahre zuvor sein Portfolio auf Ausschüttungen optimiert hat und man bestenfalls überhaupt nichts oder nur sehr wenig entsparen muss? Klingt utopisch? Ist es nicht, denn ich habe es so gemacht. Seit 2014 investiere ich nur noch ausschließlich auf Ausschüttungen orientiert. Seit ca. 2017 könnte ich von meinen Ausschüttungen im Zweifel leben und den Großteil meiner Lebenshaltungskosten darüber abdecken.

Ein Vergleich zwischen zwei Anlegern zum besseren Verständnis:

Anleger A investiert 40 Jahre lang wachstumsorientiert. Seine Investment-Karriere hatte Höhen und Tiefen. Kurz vor Renteneintritt hat er ein stattliches Portfolio von 500.000 EUR angesammelt. Dieses gilt es nun zu entsparen. Die Situation ist jedoch denkbar schlecht, denn gerade jetzt, wo es losgehen soll, steckt die Weltwirtschaft in einer schlimmen Krise und sein Portfolio ist 25% im Minus.

Anleger B investiert ebenfalls schon seit 40 Jahren, jedoch voll auf Kapitalausschüttungen konzentriert. Durch seine Ausschüttungen und die fehlende Orientierung auf starkes Wachstum hat er es nur bis auf 400.000 EUR geschafft. Trotz einiger Zahlungsausfälle in der aktuellen Krise laufen seine Ausschüttungen jedoch weiter. Er muss sich keine weiteren Gedanken machen und kann fröhlich und entspannt in seine Rente starten.

Welche Anlageklassen eignen sich überhaupt für Kapitalausschüttungen?

Tatsächlich muss man sich hierbei nicht mehr allzu viele Gedanken machen. Es gibt in jedem Bereich Instrumente & Produkte, die dazu führen, dass die jeweilige Anlageklasse ausschüttet. Anbei liste ich Ihnen mal einige Möglichkeiten auf und gebe jeweils ein Beispiel, anhand dessen du Sie Bedarf weiter recherchieren können.

Sie sehen, es gibt in jedem Bereich Möglichkeiten, selbst bei den so gehypten Kryptowährungen.

Vor- und Nachteile von ständigen Kapitalausschüttungen

Die Fokussierung auf Ausschüttungen beim Investieren bringt Nachteile und Vorteile mit sich, die wir uns mal anschauen wollen.

Nachteile

Vorweggenommene Steuerbelastungen . Jede Ausschüttung zieht natürlich ggf. eine steuerlich relevante Transaktion mit sich.

. Jede Ausschüttung zieht natürlich ggf. eine steuerlich relevante Transaktion mit sich. Viele starke Wachstumswerte bieten oft keinerlei Ausschüttungsmöglichkeiten Ignorieren Sie solche Werte, geht das jedoch oft zu Lasten der Gesamtperformance.

Ignorieren Sie solche Werte, geht das jedoch oft zu Lasten der Gesamtperformance. Es erfordert eine gewisse Disziplin auch in schwierigen Lebensphasen nicht an die Ausschüttungen zu gehen.

Vorteile

Bei langjähriger Verfolgung der Strategie ist keine Entnahmestrategie nötig oder aber, es gibt weniger Substanzverzehr weil die Entnahme kleiner ist.

oder aber, es gibt weil die Entnahme kleiner ist. Das Rebalancing von Anlagen fällt einem durch den ständigen Cashflow leichter. Man kann die unterjährigen Ausschüttungen sehr gut kanalisieren.

fällt einem durch den ständigen Cashflow leichter. Man kann die unterjährigen Ausschüttungen sehr gut kanalisieren. Hat man einen gewissen Stand an Kapitalausschüttungen erreicht, kann man auch schon vor seiner Rente darüber nachdenken, seine Arbeitszeit zu reduzieren, da man sich quasi ein zweites Einkommen aufgebaut hat.

Braucht man nicht ein immenses Vermögen für so eine Strategie?

Wie so oft, ist jeder Fall hier individuell zu sehen. Hegen Sie einen hohen Lebensstandard, benötigen Sie natürlich auch mehr Geld aus den Kapitalausschüttungen. Auch Familien brauchen entsprechend mehr Kapital, haben aber möglicherweise auch mehr Einkommen, auf die man in der Ansparphase zurückgreifen kann.

Ich selbst rechne sehr konservativ, obwohl ich Anlageklassen wie Kryptowährungen und P2P Kredite im Portfolio habe. Pro 1.000 EUR die ich investiere, rechne ich mit einer Ausschüttung von 4% (also 40 EUR) pro Jahr, auch wenn sie in den letzten Jahren immer deutlich höher lag. Sie können sich also damit Ihren eigenen Bedarf ganz einfach ausrechnen:

Investiertes Kapital * 4% (0,04) = Jährliche Ausschüttung

Die jährliche Ausschüttung setzt man dann seinen Fixkosten entgegen und schon hat man seinen Planwert. Erreicht man mehr als 4% (was durchaus problemlos machbar ist) umso besser. Erreicht man weniger, hat man dennoch einen entsprechenden Vorteil im Alter.

Zudem sei noch gesagt, dass natürlich nur wenige Menschen 100% auf die Ausschüttungen aus Kapitalanlagen setzen. Viele von uns haben Renten, Lebensversicherungen etc. die ihrerseits ebenfalls für einen monatlichen Cashflow im Alter (mehr oder weniger) sorgen werden.

Gefährden Krisen nicht die Strategie?

Jein. Natürlich werden in Krisen kurzfristig (oder manchmal für immer) Zahlungen ausfallen. Unternehmen streichen ihre Dividenden, andere melden Insolvenz an, wieder andere kürzen die Zahlungen oder Zinsen. Sind Sie aber gestreut über viele einzelne Werte oder Sammelanlagen, die in sich wiederum eine Streuung bieten, wird nicht viel passieren. Dazu ein kleines Praxisbeispiel aus meinem eigenen Portfolio.

Obwohl es also eine globale Krise gab und gibt, waren die Ausschüttungen konstant und haben sogar weiter angezogen. Auf der einen Seite habe ich eine P2P-Plattform verloren und vier Unternehmen aus meinem Portfolio strichen die Dividenden. Auf der anderen Seite konnte ich weiter günstig Werte einkaufen und habe auch in der Krise immer weiter investiert. Das Ergebnis ist ein stetig steigender Cashflow.

Fazit: Eine persönliche Frage, die jeder für sich klären muss

Letztlich gibt es wie immer kein richtig oder falsch in der Geldanlage. Kein schwarz oder weiß, kein hell oder dunkel. Alles hat Facetten und man muss seine persönliche Ausrichtung finden. Ich werde mich in meinem Leben niemals um eine Entnahme-Strategie kümmern müssen und mit meinem Vermögen oder einem Großteil davon werden noch meine Nachfahren aufgrund der Kapitalausschüttungen ihre Freude haben, sofern sie fähig dazu sind. Das ist es mir persönlich wert, diese Strategie weiterzuverfolgen.

Fragen Sie sich selbst: “Was motiviert mich bei der Geldanlage?” Die Antwort darauf wird Ihnen den Weg hin zur (für Sie) richtigen Strategie weisen.

