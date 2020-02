Ein liquider Markt und wichtiger Bestandteil des Portfolios

Staatsanleihen in Lokalwährung bilden oft eine Diversifikationskomponente in den Portfolios der Anleger. Diese Anleihenkategorie wird nun in einer ESG-konformen Option für Anleihenanleger angeboten.

Der Trend des verantwortungsbewussten Investierens gewinnt weiter an Dynamik. Der J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index ist eine umfassende Benchmark, die liquide und auf Lokalwährung lautende Staatsanleihen weltweit abdeckt. Per September 2019 umfasste dieser ESG-Index 14 Währungen, verteilt auf 23 Länder und bildete die Entwicklung von globalen Staatsanleihen im Volumen von mehr als 25 Billionen US-Dollar nach. Der den Index abbildende ETF stellt damit einen attraktiven Portfoliobaustein dar, der den Zugang zu diesem wichtigen und vielversprechenden Anleihenpool stark vereinfacht.

Globale Staatsanleihen nach ESG-Kriterien – eine Filterung der Emittenten