Mehr bewirken mit nachhaltigen Investments

Gemeinsam Erfolg gestalten

Dabei gilt: In einer Gesellschaft, in der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit bedeutender sind denn je, müssen sich auch Bank- und Finanzdienstleister an diesen Werten messen lassen. Die Unternehmen der DZ BANK Gruppe beispielsweise legen besonderen Wert darauf, ihren Kunden langfristige Beziehungen und nachhaltige Produkte zu bieten.

Wer nachhaltig in ETFs investieren will, sollte deshalb auch seine Bank nach diesen Gesichtspunkten bewerten. Als zweitgrößte FinanzGruppe Deutschlands zeichnet die DZ BANK Gruppe eine besondere Haltung aus: Sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt und verbindet die genossenschaftlichen Werte mit dem Charakter eines großen Allfinanz-Dienstleisters: menschlich, erfolgreich, nachhaltig.

Um diesem Anspruch und den Wünschen der Anleger zu entsprechen, suchen die Unternehmen der DZ BANK Gruppe auch immer Vertriebs-Profis, die ebenso nachhaltig im Sinne der Kunden denken.

Denn klar ist: Wer wirklich nachhaltig mehr bewegen will, muss selbst nachhaltig sein –für Anleger, Mitarbeiter und im Markt.

