Für die Rente: Müssen Frauen mit 30 bereits 52.000 Euro gespart haben?

Keine Angst vor der Rentenlücke

52.000 Euro, das sind rund anderthalb durchschnittliche Bruttojahresgehälter von Frauen um die 30. Was nach Steuern und Lebenshaltungskosten in einer deutschen Großstadt von einem durchschnittlichen Gehalt übrig bleibt, muss man niemandem vorrechnen – gerade Menschen unter 30 nicht. Die Experten von Weltsparen argumentieren mit der Rentenlücke, also der Differenz zwischen dem aktuellen Einkommen und der zu erwartenden gesetzlichen Rente.

Zwar ist es durchaus richtig, dass Frauen wie Männer diese Lücke mit privater Vorsorge möglichst klein halten sollten, doch ist die Zuspitzung auf bestimmte Sparbeträge unsinnig. Erstens hat eine dreißigjährige Frau bis zur Rente noch eine mehr als fünfunddreißigjährige Karriere vor sich und zweitens suggeriert die Zahl von 52.000 Euro, dass sich Frauen mit weniger Erspartem auf der hohen Kante bereits in jungen Jahren vom sorgenfreien Alter verabschieden müssen. Doch das ist falsch!