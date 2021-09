Nachhaltigkeit: ESG wird zum Value-Faktor

Nachhaltigkeit als Value-Faktor

Notwendig für dauerhaften Erfolg ist heute ein 360-Grad Blick auf die Qualität der Unternehmen, die zumindest folgende Aspekte berücksichtigt:

1. Investitionen sollten vorrangig in Unternehmen mit Zukunftspotenzial erfolgen. So sind die Wachstums- und Ertragsaussichten eines Biotechunternehmens, das die mRNA-Technologie verwendet (Biontech (ISIN: US09075V1026), Moderna (ISIN: US60770K1079)) deutlich größer als bei einem traditionellen Pharmahersteller (Merck (ISIN: US58933Y1055), Sanofi (ISIN: FR0000120578)). Die Zukunftsaussichten sind bei einem Hersteller von erneuerbaren Energien besser als bei Förderern von fossilen Brennstoffen – unabhängig von der Bewertung. Darüber hinaus ist es wesentlich, dass die Unternehmen in einem Segment mit hohen Eintrittsbarrieren oder mit Alleinstellungsmerkmal (Nvidia (ISIN: US67066G1040), Alphabet (ISIN: US02079K3059)) tätig sind.

2. ESG konforme Unternehmensführung wird ein zentrales Kriterium für langfristigen Erfolg. Nur Unternehmen, die nachhaltige und soziale Führung entsprechend der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN verinnerlicht haben, diese kommunizieren und leben, werden dauerhaft Erfolg haben. Beispiele sind Merck, Sonova (ISIN: CH1116877882) und Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6).

3. Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass Schwarze Schwäne häufiger werden und dass die Konsequenzen schwerwiegender sein können. Daher ist bilanzielle Qualität (hohes Eigenkapital, geringe Verschuldung) Grundvoraussetzung für dauerhaften Erfolg. Nur mit einer starken Bilanz können die Aufwendungen für Forschung, Weiterentwicklung und Marktanteilsgewinne gesichert werden.