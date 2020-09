Postbank-Aktion: Kunden profitieren von kostenlosen Sparplänen und reduzierter Flatbuy-Kaufgebühr

Risikohinweis:

Jede Geldanlage ist mit Risiken verbunden. Mit den Renditechancen einer Anlage steigen auch ihre Risiken.

Kursrisiko: ETFs haben ein Kursrisiko und es besteht die Gefahr von Kursverlusten

Marktrisiko: ETFs bilden einen Basiswert, meistens einen Index, ab. Risiken, die diesen Basiswert betreffen, wirken sich automatisch auch auf den ETF aus.

Währungsrisiko: Bei nicht in EURO notierten ETFs besteht ein zusätzliches Währungsrisiko

Ausfallrisiko des Swap- Partners: Bei Swap-basierten ETFs kann das Risiko des Ausfalls von Geschäftspartnern bestehen.

ESG-Hinweis:

Derzeit fehlt es an einheitlichen Kriterien und einem einheitlichen Marktstandard zur Bewertung und Einordnung von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten als nachhaltig. Dies kann dazu führen, dass verschiedene Anbieter die Nachhaltigkeit von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten unterschiedlich bewerten. Zudem sind aktuell verschiedene Gesetzgebungs- und Regulierungsvorhaben zum Thema ESG (Environment =Umwelt, Social=Soziales, Governance = Unternehmensführung) und Sustainable Finance (nachhaltige Finanzwirtschaft) im Gesetzgebungsverfahren oder in der Diskussion, die dazu führen können, dass gegenwärtig als nachhaltig klassifizierte Finanzdienstleistungen und Finanzprodukte die künftigen gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation als nachhaltig nicht erfüllen.

