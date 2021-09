Pseudo-Nachhaltigkeit: Greenwashing bei ETFs?

Kann der Inhalt von nachhaltigen ETFs immer halten, was die Verpackung verspricht?

Mit nachhaltigen ETFs ist es wie sonst auch im Leben: Es gibt solche und solche. Einerseits sind etliche nachhaltige ETFs nur hellgrün – damit freilich immer noch nachhaltiger als herkömmliche Fonds oder konventionelle ETFs. Andererseits glänzen nicht wenige ETFs mit sehr anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstrategien, die sich selbst gegenüber aktiv verwalteten Nachhaltigkeitsportfolien institutioneller Investoren nicht zu verstecken brauchen.

Wie können Privatanleger erkennen, ob es sich nur um eine Marketingmasche, sogenanntes Greenwashing handelt, oder wirklich Nachhaltigkeit im ETF drinsteckt?

Zwar sind nachhaltige ETFs überaus transparent: Sowohl das aktuelle Portfolio des ETFs als auch die Nachhaltigkeitsstrategie können üblicherweise kostenfrei im Internet recherchiert werden. Allerdings kostet eine solche Recherche viel Zeit, und etliche Informationen lassen sich ohne Vorwissen nur schwer zutreffend interpretieren. Eine Faustregel kann man geben: ETFs mit dem Kürzel „SRI“ im Namen sind meist nachhaltiger als solche, die etwas mit „ESG“ heißen. Wer es aber mit der Nachhaltigkeit wirklich ernst meint, die eigene Geldanlage jedoch nicht zur intensiven Freizeitbeschäftigung machen möchte, sollte sich besser beraten lassen. Wahr ist aber auch: Selbst jene ETFs mit mehr Marketing als Nachhaltigkeit sind ökologisch und sozial noch immer besser aufgestellt als gar nicht nachhaltige Geldanlagen.

Können Sie anhand von einem konkreten Beispiel Greenwashing bei einem ETF aufzeigen?

Eine ganze Reihe von ETFs gibt an, in „ESG Leaders“ zu investieren. Da denkt jeder, man bekäme das Allerbeste, eben die führenden Unternehmen, wenn es um Ökologie („E“), Soziales („S“) und Gute Unternehmensführung („G“) geht. Tatsächlich aber investieren so gut wie alle diese „Leaders“-ETFs in weit mehr als die Hälfte aller Unternehmen des Gesamtmarktes – das hieße also, es gäbe am Aktienmarkt viel mehr „Leader“ als durchschnittliche und schwache Unternehmen. Ganz klar: Das ist frech.