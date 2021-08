Regulierungscrash in China: Was ist passiert im Reich der Mitte?

Kurz darauf ordnete die Pekinger Cyberspace-Aufsichtsbehörde die Löschung der Didi-App aus chinesischen App-Stores an. Die Behörde begründete den Schritt mit Datenschutzbedenken. Denn der chinesische Staat wird es den Tech-Unternehmen niemals erlauben, mehr persönliche Daten zu sammeln, als der chinesische Staat selbst von seinem Volk hat. Seit dem Börsengang Ende Juni an der New York Stock Exchange hat die Didi-Aktie drastisch an Wert verloren.

Im Juli dieses Jahres erwischte es dann mit dem Fahrdienstvermittler Didi Chuxing eine weitere Größe des chinesischen Tech-Marktes. Didi ist eine jener Apps, die aus dem Alltag in China nicht mehr wegzudenken ist. Das chinesische Äquivalent von Uber hat mehr als 450 Millionen Nutzer in China. Entgegen der Empfehlung der chinesischen Verwaltung ging das Unternehmen Ende Juni an die New Yorker Börse. Dort feierte der chinesische Fahrdienstleister einen fulminanten Börsenstart, der Firmenwert schoss über 80 Milliarden Dollar.

Massiver Kurssturz an den chinesischen Börsen

Vorläufiger Höhepunkt der staatlichen Regulierung ist jedoch der Angriff auf den privaten Bildungsmarkt in China. Ende Juli verkündete Peking überraschend, dass Nachhilfeinstitute zukünftig kein Profit mehr machen dürfen. Vielmehr müssen sich die Institute als Non-Profit-Organisation registrieren lassen. Außerdem wurde den Instituten jetzt untersagt, Schüler am Wochenende zu unterrichten. Akademische Angebote für Kinder unter sechs Jahren müssen komplett eingestellt werden. Der private Bildungsmarkt hat in China ein Volumen von mehr als 100 Milliarden Dollar. Die wachsende Mittelschicht hat immer mehr Geld für die Nachhilfe ihrer Kinder ausgegeben.

Denn Bildung ist der wesentliche Schlüssel für den sozialen und ökonomischen Aufstieg in China. In der Folge brachen die Kurse der betroffenen Unternehmen massiv ein. So büßte die TAL Education Group in den folgenden fünf Tagen drei Viertel ihres Wertes ein, die New Oriental Education & Tech Group stürzte um 65 Prozent ab.

Aber auch für den Internet-Giganten Tencent, der stark im Bildungssektor investiert, ging es abwärts. Der CSI-300-Index, der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, verlor ebenfalls deutlich.

Das „Willkür-Risiko“ chinesischer Aktien

Beobachter sprachen bereits von einem Regulierungscrash in China. Vermutlich waren die chinesischen Behörden selbst über die Auswirkungen, die weit über den E-Learning Sektor hinausgingen, überrascht. Denn für viele Investoren kam der Schritt überraschend und stellt die Sicherheit von Investitionen in den chinesischen Markt infrage. Anleger in den chinesischen Markt müssen in Zukunft neben den wirtschaftlichen Kennzahlen zusätzlich das politische Risiko bewerten.

Es ist jedoch nicht einfach, dieses „Willkür-Risiko“ rational zu bepreisen. Andererseits hat der chinesische Markt großes Potenzial, weshalb er auch für Investoren aus Europa interessant bleibt. 2021 rechnet die chinesische Führung immerhin mit einem Wirtschaftswachstum von mehr als 6 Prozent. Doch trotz aller Wachstumsfantasien sollte man die Investitionsquote in den chinesischen Aktienmarkt nicht zu hoch ansetzen. Denn das Risiko eines weiteren Regulierungscrash kann auch für die Zukunft und in anderen Branchen nicht ausgeschlossen werden.

Über den Autor: Markus Richert

Markus Richert, CFP® und Seniorberater Vermögensverwaltung bei der Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH in Köln.