Rente im EU-Vergleich: Warum deutsche Rentner ärmer sind als in anderen Ländern

Etwa die Hälfte des letzten Nettolohns erhalten Arbeitnehmer mit der höchsten Anzahl an Rentenpunkten in Deutschland. Studien zufolge werden jedoch mindestens 80 Prozent gebraucht, um den eigenen Finanzbedarf in der Rente zu decken. Andere Länder können Rente besser.

Ohne private Altersvorsorge sind wir schon jetzt aufgeschmissen. Und es kommt noch schlimmer, denn das Rentenniveau soll bis 2050 nochmal drastisch sinken. Während hierzulande die Sorgen steigen, setzen unsere Nachbarn in der EU auf modernere Lösungen. Besonders bei der Nachhaltigkeit – also ob ein Rentensystem auch in Zukunft aufrecht erhalten werden kann – schneidet Deutschland international schlecht ab (Melbourne Mercer Global Pension Index). Wie genau sich die Rentensysteme vom deutschen Modell unterscheiden, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.