Scalable Capital informiert 20.000 Kunden über Datenpanne

Der digitale Vermögensverwalter aus München hat 20.000 seiner Kunden über eine Datenpanne informiert. Eine Person hat auf sensible Kundendaten zugegriffen. Kundengelder seien nicht gefährdet, teilte Scalable Capital (► Zum Testbericht) mit.

Der größte digitale Vermögensverwalter in Deutschland, Scalable Capital, hat am Montagabend insgesamt 20.000 seiner Kunden per Email über eine Datenpanne informiert. Demnach habe sich eine Person aus dem Unternehmensumfeld Zugang zum Dokumentenarchiv verschafft. „Der Zugriff auf das betroffene Archiv erfolgte unter Zuhilfenahme von unternehmensinternem Wissen, das nur über entsprechend gesicherte Zugänge verfügbar ist“, heißt es in dem Schreiben.