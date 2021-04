Sell in May? Drei Gründe jetzt in Aktien investiert zu bleiben

Weisheiten wie Sell in May sind ungeeignet

Von pauschalen Börsenregeln wie „Sell in May and go away“ nehmen wir übrigens Abstand. Letztes Jahr hätte diese Regel doch gute 20 Prozentpunkte gekostet. Timing von Kauf und Verkauf sind enorm schwierig, vor allem in Zeiten, in denen die gesamte Weltwirtschaft durch einen Virus synchronisiert wurde und Zentralbanken ebenso synchronisiert Liquidität in die Märkte leiten. Vor weniger als fünf Monaten wagten wir die Prognose „Dow Jones 40.000“ bis Ende 2022. Aktuell zeigt der Index einen Stand von 34.200 und liegt mit 14 Prozent im Plus. Bei gleichem Schritttempo wäre somit das Ziel in wesentlich kürzerer Zeit möglich. Lukrative Zeiten für Aktionäre.

Über den Autor: Andreas Gilgen

Andreas Gilgen ist Leiter des Portfoliomanagements bei der Bank Alpinum.