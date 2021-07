Den eigenen Staatsfonds bauen

Diese Summe wird nicht reichen, um die zukünftige Rentenlücke zu füllen. Doch angenommen, die Ansparbeträge wurden nicht in festverzinslichen Wertpapieren, sondern in Aktien angelegt. Dann ergäbe sich bei einer durchschnittlichen Rendite von drei Prozent pro Jahr am Ende ein Kapital von rund 28.000 Euro. Bei einer Rendite von sechs Prozent wären es sogar rund 37.000 Euro.

Tipp der Redaktion: So können Sie den Norwegischen Staatsfonds nachbauen.

Unrealistisch ist dies nicht. Historisch betrachtet weist der MSCI World Index eine durchschnittliche Rendite von 7,7 Prozent jährlich aus. Weiter angenommen das nun volljährige Kind ist ab 2040 willens und wirtschaftlich in der Lage, den Sparplan bis zum Renteneintrittsalter von 67 Jahren, also bis Ende 2088 fortzuführen.

Bei einer durchschnittlichen Rendite von drei Prozent könnte sich der Sparer über ein Endkapital von rund 250.000 freuen. Die optimistischere Annahme von durchschnittlich sechs Prozent jährlich ergibt ein Endkapital von 972.000 Euro.

Nimmt man jetzt noch an, dass der Sparer zum Ausgleich der Inflation die Sparrate ab 2040 jährlich nur um zehn Euro anhebt, ergibt sich ein Endkapital von satten 1,45 Millionen Euro. Die Betrachtung ist natürlich sehr vereinfacht, da sie weder Kosten noch Steuern berücksichtigt. Auf der anderen Seite zeigt sie, welche Ergebnisse langfristiges und regelmäßiges Sparen mit überschaubaren Beträgen ermöglicht.