Silber auf dem Vormarsch

Getrieben durch die Höchststände, Angst vor Rücksetzern und der nahenden Ankunft der Inflation investieren die Anleger weiter zuverlässig in Edelmetalle. Silber liegt mit knapp 28 US-Dollar (rund 23 Euro) pro Unze 45 Prozent höher als im Juni 2020. Gold notiert mit knapp 1.900 US-Dollar (rund 1.560 Euro) pro Feinunze etwa elf Prozent höher. Experten halten einen Goldpreis von deutlich mehr als 4.000 US-Dollar (3.000 Euro) bis zum Jahr 2023 für möglich.

Trotzdem ist für Anleger Silber trotz der Preissteigerungen in den vergangenen zwölf Monaten die bessere Alternative. Das Edelmetall wird bei vielen industriellen Anwendungen genutzt und damit kontinuierlich verbraucht. Solange Silber nicht stärker recycelt wird, sind etwa zwei Drittel der weltweiten Jahresförderung weg vom Markt. Der Bedarf an Silber kann also auf natürlichem Wege durch den Abbau nicht mehr ewig gedeckt werden. Aller Wahrscheinlichkeit kann Silber nur noch gut 20 Jahre lang gefördert werden. Silber ist daher weiterhin eine klare Kaufempfehlung mit einer langfristig hochinteressanten Perspektive.