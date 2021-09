So geht effektiver Schutz vor Inflation

Inflation: Nicht auf Trends setzen

In fast alle Sachwerte kann man in Form von Aktien, ETFs oder aktiv verwalteten Fonds investieren. Dabei sollte man nicht auf aktuelle Trends setzen und Themen wie New Energy, Gaming oder Blockchain kaufen. Das ist eher Spekulation als Investment.

Tipp: In der ETF-Suche finden Sie schnell die passenden Produkte für sich.

Die Basis eines Aktiendepots sollte mit einem Anteil von 50 bis 80 Prozent stets der breite Weltmarkt sein. Diesen großen Kern können Anleger über verschiedene Instrumente mit Regionen und Themen ergänzen, bei denen sie besondere Chancen sehen. Genau das macht das Vermögen inflationsfest. Die potenzielle Geldentwertung ist, wenn man so will, die besondere Chance, die sich abzeichnet.

Immobilien haben in den vergangenen 50 Jahren als einzige Anlageklasse meist eine Rendite oberhalb der Inflationsrate erzielt. Dies gilt zumindest für die Real Estate Investment Trusts (REITs), die weltweit investieren und die man börsentäglich handeln kann. Sie müssen also keine Immobilie erwerben und sich so ein Klumpenrisiko ins Depot legen. Mit den REITs geht das bequemer.