Ob auf Wandertour in den Bergen oder im Urlaub am einsamen Strand – jeder braucht mal eine Pause. Was aber, wenn genau im Urlaub die Börsenkurse in den Keller gehen? Anleger können sich vorbereiten.

Die Börsenweisheit „Sell in May – and go away!“ resultiert aus der Bredouille, dass Anleger vor den Zeiten von Handy und Internet in der Urlaubssaison unter Umständen wochenlang vom Informationsfluss ihres Depots abgeschnitten waren und deshalb lieber Positionen glattstellten, als nichts ahnend im Urlaub auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.