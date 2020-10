So gelingt die automatisierte Geldanlage trotz Insiderwissen.

Das Thema Insiderhandel spukt aktuell durch die nationalen Schlagzeilen. Und in der öffentlichen Wahrnehmung taucht plötzlich das Sentiment wieder auf, dass die Finanzbranche immer noch ein Sorgenkind sei. Forderungen nach schärferen Regeln und Sanktionen werden laut. Doch die Finanzbranche hat bereits strengste Auflagen. Jeder, der in der Branche arbeitet, kann davon ein Lied singen. Und auch für viele andere Berufsgruppe gelten in Sachen Geldanlage strenge, zusätzliche Rechtsvorschriften. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater, Manager, Unternehmensberater und viele andere kennen das Problem. Denn sie haben regelmäßig mit sensible Unternehmensdaten zu tun.