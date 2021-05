Spekulationen – oder von Dopamin-Ausschüttung und niedrigem Adrenalinspiegel

2020 war DAS Jahr der Spekulationen und der Zocker und Jeder konnte plötzlich Börse. Man wurde müde belächelt, wenn man langweilige Evergreens, wie Nestlé oder Johnson & Johnson in seinem Portfolio hatte. Die jungen Wilden protzten mit Bitcoin, Tesla, Wasserstoff und Co. und konnten Gewinne von mehreren 100 Prozent einfahren. Soweit so gut!

Aber wie funktioniert Spekulation und was sind die Triggerpunkte die uns immer wieder zu risikoreichen Investments verführen? Interessant ist, dass Viele vom einfachen Gedanken an Spekulation und des – nennen wir es mal – „Beinahegewinns“ stimuliert werden. Auf der anderen Seite sind die Berichte aus Medien oder Gesprächen so überzeugend, dass sie die eigene Meinung prägen und letztendlich der eigene, erfolgreiche Trade den wohligen Zustand einer Belohnung erzeugt. Ein Gefühl, das Renditen von wenigen Prozentpunkten nicht schaffen.