Trade Republic kommt mit Desktop-Version

Schrittweiser Rollout

Noch können nicht alle Nutzer darauf zugreifen. Man wolle ein reibungsloses Ergebnis bieten und den Zugang zur Web-Version schrittweise für alle freischalten. „Es ist fast so weit!“ lässt aber schon erahnen, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann. In wenigen Wochen sollen alle Nutzer die Web-Version verwenden können. Informiert werden die Kunden darüber dann individuell per Mail, wie man mittels einer Push-Nachricht in der App erfährt.

Trade Republic ist mit einer Bewertung von 5,3 Milliarden Dollar das wertvollste deutsche Fintech-Unternehmen. Zwar sprechen die Gründer Marco Cancellieri, Thomas Pischke und Christian Hecker nicht gern über Zahlen. Doch im Mai dieses Jahres ließen sie immerhin verlauten, inzwischen mehr als eine Millionen Kunden zu haben. Im selben Monat konnte das Startup außerdem über 730 Millionen Euro Wagniskapital bei Investoren einsammeln. Das hat kaum ein anderes deutsches Startup je geschafft. Und das, obwohl Trade Republic gerade mal 6 Jahre alt ist.