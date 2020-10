Unseriöse Angebote: So vermeiden Sie die Gold-Abzocke

Vorsicht vor unseriösen Angeboten im Netz: Zahlreiche Internetshops locken unbedarfte Anleger mit hohen Renditeversprechungen. Wie Sie der Gold-Abzocke entgehen.

Es ist paradox: Gold gilt für viele Anleger gerade in Krisenzeiten als sicherer Hafen für das Vermögen. Gleichzeitig lockt das Edelmetall zahlreiche Betrüger an, die in Internetshops mit hohen Rendite-Versprechen bei Gold-Investments locken. Immer wieder endet das in Skandalen und verschwundenen Anleger-Geldern. Die Gold-Abzocke ist jedoch vermeidbar.

Zuallererst: Gesunder Menschenverstand schadet auch hier nicht. Jedem Anleger sollte klar sein, dass das gelbe Metall keine Verzinsung bietet und der Preis teilweise erheblich schwankt. Wenn der Anbieter eine Preisgarantie und/oder eine Mindestverzinsung verspricht, sollten alle Alarmglocken läuten. Wer Zinsverzicht und Schwankungen nicht erträgt, sollte vom Gold die Finger lassen.