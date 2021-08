Warum Infrastruktur ein lukratives Thema für Anleger wird

Auftragslage bleibt sicher

Ein großer Vorteil der Infrastrukturanlagen ist, dass es sich hier um eine Vielzahl von Branchen handelt, die von solchen Investitionen direkt und auch indirekt profitiert. So fließt das Geld in den Straßen- und Brückenbau, den Ausbau des Schienennetzes, die Erweiterung von Flughäfen und in den Aufbau des 5G-Netzes. Aber auch die sogenannten neuen, grünen Branchen profitieren.

Dazu gehört die flächendeckende Versorgung mit Ladesäulen für die bereits begonnene Transformation hin zur E-Mobilität und auch die weitere Gewinnung von Sonnen- und Windenergie. Eine Anlage in Infrastruktur vereint somit die neuen und die alten Wirtschaftsbranchen.

Bedingt durch die Tatsache das der Ausbau und der Erhalt von Infrastruktur sehr teuer ist, wie man an den o.g. Zahlen leicht sehen kann, werden immer mehr Projekte nicht mehr durch die Staaten selbst, sondern durch private Unternehmen selbst übernommen, so dass auch in Zukunft die Auftragslage für Unternehmen gesichert zu sein scheint.

Hinzu kommt, dass es sich zumeist um sehr langfristige Großprojekte handelt, die es den Unternehmen möglich macht, verlässliche Planungen zu erstellen. So kann auch das Auf und Ab innerhalb des Konjunkturzyklus besser ausgeglichen werden. Allerdings sind damit die Renditechancen auch begrenzt und Entwicklungen wie an der Technologiebörse Nasdaq eher selten.