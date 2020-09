Warum Sie bei ETFs dringend auf die Kosten achten müssen

Mehrere Tausend Euro Unterschied

Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 0,10 und 0,80 Prozent pro Jahr. Das wird von ETF-Anlegern häufig vergessen, weshalb sie bei der Auswahl der Kostenquote zu wenig Beachtung schenken. Ein schmerzhafter Fehler, wie das folgende Beispiel beweist.

An dieser Stelle vergleichen wir drei fiktive Indexfonds, die sich lediglich in ihrer Gebührenstruktur unterscheiden. Die Unterschiede in den Endwerten machen die Relevanz von Kosten bei der ETF-Auswahl nochmal deutlich. Wir gehen von einer durchschnittlichen Rendite von 6 Prozent aus (ohne Inflation) bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro.

Anlagejahr 0 Prozent Kosten 0,5 Prozent Kosten 1 Prozent Kosten 1,5 Prozent Kosten 2 Prozent Kosten 1 10.600 Euro 10.547 Euro 10.494 Euro 10.442 Euro 10.390 Euro 3 11.910 Euro 11.733 Euro 11.559 Euro 11.388 Euro 11.219 Euro 5 13.382 Euro 13.053 Euro 12.732 Euro 12.419 Euro 12.113 Euro 10 17.908 Euro 17.039 Euro 16.211 Euro 15.423 Euro 14.674 Euro 20 32.071 Euro 29.032 Euro 26.281 Euro 23.789 Euro 21.532 Euro Quelle: eigene Berechnungen

Über die Jahre verteilt erkennt man große Unterschiede in den jeweiligen Endwerten. Allein ein Anstieg der Kosten von 0 auf ein Prozent sorgt nach 20 Jahren für einen Vermögensunterschied von fast 6000 Euro. Aus dem Grund sollten Anleger in jedem Fall auf die Gebühren bei der ETF-Auswahl achten. Im Vergleich zu der Rendite kann man Kosten bis zu einem gewissen Grad kontrollieren. Sie fallen sicher an, während erwartete Renditen unsicher sind und lediglich auf Prognosen basieren.

Tipp: Hier finden Sie die kostengünstigsten Anbieter für ETF-Sparpläne.

Teurere ETFs

Je nach ETF-Typ fallen unterschiedliche Kosten an. Spezielle ETFs wie beispielsweise Smart-Beta-Produkte haben vergleichsweise hohe Kosten, weil am Ende des Tages ein aktives Management hinter dem Deckmantel „ETF“ steckt. Vom Versprechen solcher ETFs sollten sich Privatanleger jedoch nicht blenden lassen – nur den wenigsten gelingt langfristig eine Überperformance.

Auch Rohstoff-ETFs sind in der Regel teurer als klassische ETFs auf Aktienmärkte. Das liegt daran, dass die physischen Rohstoffe über Finanzderivate (sogenannte Futures) nachgebildet und laufend angepasst werden müssen. Das erhöht den Verwaltungsaufwand. Grundsätzlich sind Rohstoff-ETFs umso teurer, je mehr Rohstoffe sie enthalten.

ETFs bleiben gegenüber aktiv gemanagten Fonds im Vorteil

Aufgrund der geringen Kosten bleiben Indexfonds wie ETFs, die bessere Alternative im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds. Diese verschlingen laut Morningstar im Normalfall Gebühren von über 2 Prozent pro Jahr. Aktive Fondsmanager versuchen durch Timing-Strategien und Stock-Picking eine Überperformance gegenüber dem Vergleichsindex (sog. Benchmark) zu erzielen. Dadurch entstehen der Fondsgesellschaft Kosten, die an die Anleger weitergegeben werden.

Zahlreiche Studien der Wharton Universität in den USA haben gezeigt, dass es nur einer geringen Anzahl an aktiven Fondsmanager gelingt, den Markt langfristig zu schlagen. Es ist extrem schwer durch Markttiming oder Titelauswahl konstant bessere Ergebnisse zu erzielen, als der Gesamtmarkt, besonders über einen längeren Zeitraum hinweg. Selbst Investorenlegende Warren Buffet musste sich in den letzten Jahren dem S&P500 Index geschlagen geben.

Warum sollten Anleger also den großen zeitlichen und finanziellen Aufwand für aktives Management dulden, wenn ihre effektive Rendite am Ende der Laufzeit kaum von der einer passiven ETF-Strategie abweicht?