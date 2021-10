MSCI World? Es geht noch wesentlich breiter

Bei Weltaktien-ETFs denken viele Anleger gleich an den MSCI World. Doch es gibt noch wesentlich breiter gefasste globale ETFs.

Der in Deutschland bekannteste weltweite Aktienindex ist der MSCI World. Es handelt sich um einen internationalen Aktienindex, der die Wertentwicklung von Firmen aus 23 Industrieländern abbildet. Mit derzeit gut 1.600 Unternehmen weltweit spiegelt er rund 85 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung (Börsenwert) in Industrieländern wider. Mit etwa zwei Drittel sind Unternehmen aus den USA am stärksten vertreten. Danach folgen Japan mit knapp sieben Prozent und Großbritannien, mit circa vier Prozent. Zu den Branchen, die am stärksten im MSCI World-Index vertreten sind, zählen Informationstechnologie (ca. 23 Prozent), Finanzdienstleistungen (ca. 13 Prozent) und der Gesundheitsbereich (ca. 13 Prozent).

Das darauf aufbauende Konzept eines Indexfonds (ETF) ist einfach zu verstehen: Er baut mit seinem Aktienkorb einen Index wie den MSCI World nach. Regelmäßig werden Firmen im Index aussortiert und dann auch im ETF automatisch durch andere ersetzt. Der Anleger muss sich um nichts kümmern und bekommt den Durchschnitt der weltweiten Börsen.