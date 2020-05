Wir werden bald wieder fallende Kurse bei Aktien und ETFs sehen

Nach der Verkaufspanik im Februar gab es eine ausgeprägte Rallye im Bärenmarkt. Diese wurde durch die Zinssenkungen und fiskalischen Maßnahmen der Notenbanken, die Liquiditäts- und Kredithilfen sowie die Konjunkturprogramme der Staaten rund um den Globus ausgelöst. Erst in den kommenden Wochen werden wir die Auswirkungen des weltweiten Abbremsens der Konjunktur erleben.

Die Arbeitslosenzahlen sind in den USA schon deutlich angestiegen. Das wird auf den Konsum durchschlagen. Die US-Wirtschaft hängt zu 70 Prozent vom Konsum ab. Bricht dieser ein, werden die Umsätze und Gewinne der Firmen deutlich sinken. Da durch die Aktienrückkaufprogramme in den USA der letzten Jahre die Anzahl der ausstehenden Aktien einer Gesellschaft gesunken ist, wird in einer Rezession der Verlust pro Aktie entsprechend höher ausfallen. Das wiederum wird den Aktienmarkt unter Druck setzen.

Das größere Problem wird der Anleihemarkt sein. Hoch verschuldete Unternehmen erhalten von den Ratingagenturen ein schlechteres Rating. Sie müssen sich dann teurer refinanzieren. Je nachdem wie stark die Umsätze und Gewinne der Unternehmen fallen, wird es zu Ausfällen am Anleihemarkt kommen.

Die wirtschaftlichen Folgen der Krise