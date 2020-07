Der Fall Wirecard und die deutsche Aktienkultur

(Un)genügende Brachenverteilung im Dax?

Und dann sind die Aktienindizes in Deutschland auch noch randvoll mit Aktienunternehmen aus Sektoren, die vor strukturellen Herausforderungen stehen: Automobil, Banken, Stahl und vieles mehr. Eine rare Ausnahme bildete hier das Fintech Wirecard.

Der Skandal um offenbar nicht vorhandene Treuhand-Gelder und möglicherweise betrügerischen Geldabflüssen ist für eine Bank wie Wirecard ein Desaster. Dabei war Wirecard ein Liebling der Anleger, ähnlich emotional aufgeladen wie die Lufthansa. Eine Facebook-Gruppe mit Anlage-Fans von Wirecard hatte mehr als 4.000 Abonnenten.

Auch die BaFin hat sich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Das Leerverkaufsverbot war für viele Privatanleger ein klares Signal dafür, dass die BaFin im Interpretationsstreit von Wirecard mit dem Financial-Times-Journalisten klar Position bezieht.

Rückschlüsse für die deutsche Aktienkultur

Was heißt dies nun für die Aktienkultur in Deutschland? Immerhin ist Wirecard immer noch Teil des illustren Leitindex DAX. Erleben wir einen zweiten Deutsche Telekom-Moment? Schließlich war es der Börsengang der Deutschen Telekom, der vielen deutschen Anlegern die Aktie schmackhaft gemacht hat. Nach den herben Verlusten zu Zeiten des Neuen-Marktes hat der völlig überzogene Preis für die Telekomaktien aber auch dazu geführt, dass sich Anleger in Scharen wieder von der Aktie als Anlageobjekt getrennt haben.

Ganz so schlimm wird es nicht. Aber es zeigt sich, dass eine solide Bilanzanalyse zur Aktienanlage dazugehört. Dies war bei Wirecard aufgrund der vielfachen Schachtelungen und komplexen Zahlungsströme gewiss nicht einfach. Schließlich gehören auch die Fondsgesellschaften DWS, Union Investment und BlackRock zu den größten Aktionären. Aber ein Spruch von Warren Buffett bewahrheitet sich wieder: Kaufe nur, was Du auch verstehst.

Über den Autor: Michael Thaler

Michael Thaler ist Vorstand der TOP Vermögen AG in München.