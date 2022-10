Carsten Mumm: "Ende 2023 werden die Aktien höher stehen als heute"

Herr Mumm, die Inflation ist weiterhin hoch in der Eurozone, was bedeutet das aus Ihrer Sicht für den Aktien-Markt?

In meinen Augen ist die Inflation an sich nicht so sehr relevant für den Aktienmarkt, sondern eher das, was die Inflation nach oben treibt, also die Ursachen. Ich denke vor allem an die explodierenden Energie- und Rohstoffpreise. Das hat Rückwirkungen auf den Aktienmarkt und befeuert die Verunsicherung. Der private Konsum dürfte im Winter deutlich zurückgehen. Die bisherigen Konjunkturstützen wie etwa Dienstleistungen, Veranstaltungen, Gaststätten oder Urlaub fallen dann weg. Und dann flattern noch die Nebenkostenabrechnungen ins Haus. Auf Unternehmensebene zeichnet sich ein ähnliches Bild, da hört man schon von Energiepreis-bedingten Insolvenzen. Gerade energieintensive Branchen haben dadurch natürlich ein wirklich großes Problem und halten sich mit Investitionen zurück. Ein weiterer Aspekt wird die Politik der Notenbanken sein. Die Zinsen werden wohl weiter steigen, was den privaten Konsum außerdem ausbremsen dürfte.

All diese Aspekte werden wahrscheinlich in die Winter-Rezession führen. Wie gravierend sehen Sie diese auf uns zukommen?

Die Winter-Rezession ist so gut wie sicher. Wie tief die Rezession ausfällt, hängt in meinen Augen von einigen Unwägbarkeiten ab, die schwer vorhersagbar sind. Der größte Hebel ist natürlich das Thema Gas und wie auskömmlich wir im Winter mit Energie versorgt sind. Dann gibt es noch die Nachfrageseite und damit verbunden die Frage, inwieweit wir den Verbrauch senken können. Das hängt wiederum von den Temperaturen in den Wintermonaten ab. Und auch Corona ist noch nicht ganz durch.