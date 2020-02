Christoph Kanzler: "Wie jeder von freien Märkten profitieren kann"

Am Kapitel-Gipfel werden auch in diesem Jahr einige Finanzexperten referieren. Dazu zählt auch Christoph Kanzler. Er ist internationaler Speaker und Top Experte für evidenzbasiertes Investieren. Wir haben im Vorfeld nachgefragt, was uns bei diesem Vortrag erwartet. Streichen Sie sich also den 6. März 2020 im Kalender an.

Wie wird der Titel Ihres Vortrags auf dem Kapital-Gipfel lauten und auf welche drei Kernaussagen wollen Sie hinaus?

Der Titel lautet: „Die größte Erfolgsgeschichte der Menschheit“

Alle Menschen sind Teil dieser größten Erfolgsgeschichte der Menschheit.

Nur die Wenigsten profitieren von dieser Erfolgsgeschichte.

Renditen kommen von uns Menschen und nicht von Banken oder Fondsmanagern

Weshalb sollten Privatanleger Ihrem Vortrag lauschen?

Märkte sind für Menschen da. Es ist Zeit die Menschen über die Wohlstand erzeugende Kraft freier Märkte seit der industriellen Revolution aufzuklären, und wie jeder davon profitieren kann. Wir alle sind schließlich Teil dieser größten Erfolgsgeschichte der Menschheit.

Welchen Geldanlage-Geheimtipp können Sie uns geben?

Das Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis gibt.

