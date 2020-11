Dieser neue ETF-Trend sorgt für einen doppelten Hebel in Ihrem Depot

Die Nachfrage nach ESG-ETFs wird immer größer. Viele Anleger entdecken die Kombination aus Smart Beta und ESG für sich. Warum sich dieser ETF-Trend gleich doppelt bezahlt macht.

Nachhaltigkeit ist der ETF-Trend des Jahrzehnts. Der größte Vermögensverwalter der Welt, Blackrock, schätzt, dass bereits im Jahr 2028 fast 2,5 Billionen US-Dollar in Fonds und ETFs mit nachhaltigen Strategien verwaltet werden. Die ETF-Strategen von Blackrock stellen überdies einen weiteren ETF-Trend fest: die Kombination von Nachhaltigkeit und Smart Beta! Aktuell wird besonders eine Smart-Beta-Strategie in Kombination mit ESG besonders nachgefragt. David Wenicker, Leiter Privatkundengeschäfts von iShares in Deutschland verrät, worum es sich handelt – und warum Anleger besonders profitieren können.