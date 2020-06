Die UBS legte zuletzt einen ETF auf chinesische Staatsanleihen und und Policy Bank Bonds auf. Das Extra-Magazin sprach dazu mit Dag Rodewald, Leiter der ETF-Sparte von UBS in Deutschland und Österreich.

Was macht chinesische Anleihen aus Rendite- und Diversifikationsgründen für den Anleger so interessant. Notieren sie auch im Negativbereich? Für welche Zielgruppe ist ein solcher ETF vor allem gedacht?

Der chinesische Staatsanleihenmarkt ist weltweit der viertgrößte, nach denen in US-Dollar, Euro und japanischen Yen. Rechnen wir Unternehmensanleihen mit ein, ist der Anleihemarkt gemessen nach Marktkapitalisierung sogar der zweitgrößte weltweit, direkt hinter dem US-Dollar-Markt. Dennoch ist er im Bloomberg Barclays Global Aggregate Index mit einem Anteil von lediglich 3.1 Prozent unterrepräsentiert.

Das abgebildete Anleiheportfolio unseres UBS ETF J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond rentierte bei Auflage im Januar mit 3 Prozent positiv und stellt damit eine interessante Ertragsquelle im Fixed Income-Bereich dar. Der ETF eignet sich sowohl für Privatkunden, die ihr Anleiheportfolio mit positiv rentierenden Fixed Income-Komponenten ergänzen möchten, als auch für institutionelle Anleger, die ihr Anleiheportfolio um die Währungskomponente CNY weiter diversifizieren möchten. Darüber hinaus hat China gegenüber den anderen großen Treasury-Märkten ein sehr günstiges Debt-to-GDP Verhältnis.

Wie sicher sind chinesische Anleihen?

Das abgebildete Anleiheportfolio wird von den drei großen Rating Agenturen mit A1 (Moody´s), A+ (S&P) und A+ (Fitch) bewertet. Policy Banks sind, wenn auch teilweise privatisiert, weiterhin im Mehrheitsbesitz der chinesischen Regierung.

Worauf sollen Anleger achten?

Die Börsennotiz unseres ETF ist in US-Dollar, die im Index befindlichen Anleihen in chinesischen Yuan denominiert. Auch wenn der chinesische Yuan grundsätzlich an den US-Dollar gebunden ist, können sich daraus Währungsrisiken gegenüber dem US-Dollar und auch gegenüber dem Euro ergeben.

Warum haben Sie den Cap bei chinesischen Staatsbanken bei 20 Prozent, andere hingegen den Cap bei 10 Prozent. Vor- und Nachteile der höheren Gewichtung?

Zunächst begrenzen wir für eine Qualifizierung die Laufzeit der Anleihen bei 10 Jahren. Durch die leicht inverse Zinsstrukturkurve in CNY geben wir dadurch praktisch keine Performance auf, steigern jedoch die Liquidität. Weiterhin begrenzen wir den Anteil der einzelnen Policy Banks bei 20 Prozent. Unsere Analysen haben gezeigt, dass wir dadurch die Rendite und die Liquidität substanziell steigern können. Policy Bank Bonds werden im Durchschnitt 1,5- bis 4-mal häufiger gehandelt als reguläre chinesische Government Bonds. Außerdem sind beide Märkte, Policy Bank Bonds und chinesische Government Bonds, etwa gleich groß und diesen Markt möchten wir mit unserem ETF exakter abbilden.

J.P, Morgan und Bloomberg nehmen künftig auch chinesische Anleihen auf. Ist schon bekannt, wie hoch der Anteil in EM- und globalen Indizes sein wird?

Gemäß den Pressemeldungen hat Bloomberg Barclays im April 2019 seinen 20-monatigen graduellen Einstieg in chinesische Government Bonds und Policy Bank Bonds für den wichtigen Bloomberg Barclays Global Aggregate Index begonnen. Der Anteil Chinas an dem etwa 2.5 Billionen US-Dollar großen Index wird voraussichtlich bei etwa 6 Prozent liegen. Nachgezogen hat auch J.P. Morgan. Der Anteil Chinas im Global Diversified Index wird letztlich rund 10 Prozent betragen.

Hat die UBS einen bevorzugten Zugang zu diesem Markt?

China ist ein zentraler Markt für UBS Asset Management. UBS war 1965 die erste schweizerische Bank in der Asien-Pazifik Region und bereits seit 1989, als eine der ersten internationalen Banken mit lokaler Präsenz, expandieren wir in China.

Wie sehen Sie die Entwicklung am Anleihemarkt allgemein in China?

China konnte durch resolute Maßnahmen die durch das Corona-Virus bedingte Krise vergleichsweise schnell hinter sich bringen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern generiert China auch einen Großteil des Wirtschaftswachstums aus inländischer Nachfrage. Dies spiegelt sich auch nicht zuletzt in den stark steigenden Anleihekursen wider. Weltweit reagierten Zentralbanken mit teilweise substanziellen Leitzinssenkungen und Anleihe-Ankaufprogrammen auf die Krise. Dadurch sind positiv rentierende Fixed Income-Investments rar geworden. Unser UBS ETF J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond ergänzt sehr gut unser bestehendes Fixed Income-Angebot und passt als zusätzliche Ertragsquelle in diesem Bereich hervorragend in die aktuelle Zeit.