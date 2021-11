ETF-Expertin zur Zukunft der Geldanlage: Aktien-ETFs bleiben das Mittel der Wahl

Mrs. Chesworth, Wir leben derzeit in schwierigen Zeiten. Die Korona-Krise und die Inflation beunruhigen die Menschen auf der ganzen Welt. Viele befürchten, dass der nächste Börsencrash vor der Tür stehen könnte. Glauben Sie, dass es immer noch ein guter Zeitpunkt ist, in ETFs zu investieren?

ETFs decken so viele verschiedene Möglichkeiten zur Geldanlage ab, dass sie immer eine attraktive Möglichkeit darstellen! Der Anlagehintergrund ist jetzt unsicherer, aber wir glauben, dass die Aktien weiterhin von den Gewinnprognosen unterstützt werden, die durch die anhaltende Wiedereröffnung vorangetrieben werden. Anleger sind nach wie vor bereit dazu, jede Kursdelle zu kaufen, so dass eine gute Liquidität auf dem Markt vorhanden ist. Dennoch sind wir uns der Risiken für Wachstum und Stimmung bewusst. Zu den Faktoren, die wir jetzt in Betracht ziehen, gehören das Engagement in China (das zwar immer noch ein Wachstumsmotor für viele Märkte ist, aber zunehmend ein regulatorisches Risiko darstellt), steigende Inputkosten und die Geschwindigkeit des Tapering. Anlegerinnen und Anleger müssen also wählerisch sein.

Wir haben viel über leere Regale und Benzinknappheit in UK gehört, und teilweise ist das auch ein Problem in der EU. Viele Menschen sorgen sich nicht nur um ihre Weihnachtsgeschenke, sondern auch darum, dass diese Engpässe zu noch höheren Preisen führen könnten. Wie wird sich dies auf Privatanleger auswirken und was sollten sie tun?

Ob vorübergehender Druck oder nicht, diese inflationäre Phase dauert länger an, als die meisten Kommentatoren erwartet haben. Sie ist zu einem Schlüsselthema für alle Anleger geworden. Es gibt Möglichkeiten, davon zu profitieren, indem man Anlagen in Betracht zieht, die in inflationären Zeiten traditionell eine bessere Performance erzielt haben. Sie könnten zum Beispiel Sektoren mit einer höheren positiven Inflationsanfälligkeit ins Auge fassen. Das sind traditionell die Branchen Energie und Finanzwerte, gefolgt von den zyklischen Sektoren Industrie und Werkstoffe. Defensive Sektoren hingegen können Preiserhöhungen nur schwer weitergeben und schneiden in inflationären Zeiten relativ schlecht ab, wofür Basiskonsumgüter ein gutes Beispiel sind.