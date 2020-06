Dr. Gerd Kommer: „Ein ETF-Portfolio für Rentner braucht nur zwei ETFs“

„Souverän investieren vor und im Ruhestand“ ist Ihr viertes Buch zur Geldanlage mit ETFs. Wie kam es zu dieser Buchidee? Und worin unterscheidet sich das Buch von Ihren anderen?

Meine bisherigen Investmentbücher haben einen gewissen Schwerpunkt auf dem Aspekt „Vermögensaufbau“. Das neue Buch richtet sich dagegen primär an Haushalte in der zweiten Lebenshälfte, also an Haushalte, die die Phase des Vermögensaufbaus bereits beendet haben oder in einigen Jahren beenden werden. Man könnte auch sagen, an Haushalte, die sich bereits in der Phase der „Vermögensnutzung“ im Ru...