Jesper Wahrendorf (Vanguard): Es besteht viel Nachholbedarf bei der Altersvorsorge

Herr Wahrendorf, was war der Grund, dass Vanguard jetzt mit einer Anlageplattform nach Deutschland gekommen ist?

Vanguard ist auch hier anders als andere Wettbewerber – geprägt durch unsere genossenschaftliche Struktur, und durch unsere langfristig geprägte Denk- und Handelsweise. Unsere Entscheidungen über Markteintritte oder neue Produkte und Services werden sorgfältig abgewogen, überhastete oder kurzfristige Aktionen, die auf Trends fußen, vermeiden wir. So haben wir für den Anlageservice den Markt lange beobachtet um sicher zu sein, das unser Angebot stimmt.

Der Anlageservice ist für uns eine natürliche „Vanguard-Evolution“. Ein ähnliches Modell wie den Vanguard Invest Anlageservice bieten wir bereits seit längerer Zeit erfolgreich im amerikanischen, australischen und britischen Markt an und sehen nun auch gute Chancen hierzulande. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen hat ein im internationalen Vergleich überdurchschnittlich großer Teil der Deutschen ein doch eher schwieriges Verhältnis zur privaten Altersvorsorge und zur Kapitalanlage allgemein. Dabei spielen Wissenslücken und Unzufriedenheit mit klassischen Beratungsleistungen eine wichtige Rolle. Zum anderen ist der Mehrwert, den digitale Lösungen bieten können für viele Anlegerkreise bislang nicht immer ersichtlich. Genau hier setzen wir mit unserem Angebot an, das neben einem leicht handhabbaren digitalen Zugang auch den persönlichen Kontakt beinhaltet. Wir nehmen Anleger an die Hand, führen sie schrittweise an die Geldanlage heran und möchten ihnen dabei die Angst nehmen.

Wir haben schon seit 2018 ein erfolgreiches Team in Frankfurt. Dieses Team hat in den letzten vier Jahren auf der B2B Seite tolle Vorarbeit geleistet, um den Namen Vanguard im Markt zu etablieren. So werden aus Frankfurt Kunden wie zum Beispiel Direktbanken, Asset Manager, Versicherer, aber auch Berater, eine für uns ganz wichtige Kundengruppe, betreut. Zusammen mit den Kollegen, quasi als ein „Vanguard Deutschland“, denke ich, dass wir unsere Mission erfüllen werden, nämlich jedem Anleger eine bessere Chance auf Anlageerfolg geben zu können. Und genau deshalb ist es jetzt die richtige Zeit für unseren Vanguard Invest Anlageservice.

Können Sie etwas mehr zum Angebot erzählen? Aktuell scheint das Angebot den Robo-Advisor zu umfassen, soll das noch erweitert werden?

Den Begriff Robo-Advisor halte ich für verfehlt, weil bei uns keine Roboter arbeiten. Bei uns sitzen echte Menschen mit langjähriger Expertise und Erfahrung in der Vermögensallokation und im Portfoliomanagement. Dieses Fachwissen ist in der Investment Management Group von Vanguard angesiedelt und wird durch das Research-Team der Investment Strategy Group von Vanguard stark unterstützt. So ist in Vanguard Invest über 45 Jahre Erfahrung am Markt eingeflossen.