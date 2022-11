Jörg Bernhard

|

20. Oktober 2022 Deshalb sind Anleihen-ETFs für mich derzeit keine Alternative

Weil die aktuelle Inflationsrate gegenwärtig meilenweit vom Wunschwert der Fed in Höhe von zwei Prozent p.a. entfernt ist, schraubten die US-Notenbanker seit März dieses Jahres die US-Leitzinsen bereits um 300 Basispunkte nach oben und ein Ende der restriktiven Geldpolitik ist nicht in Sicht. Was heißt das für Anleihen?