Margarethe Honisch: "Frauen investieren erfolgreicher"

Am Kapitel-Gipfel werden auch in diesem Jahr einige Finanzexperten referieren. Dazu zählt auch Margarethe Honisch, Betreiberin der Frauenfinanzseite Fortunalista. Wir haben im Vorfeld nachgefragt, was uns bei diesem Vortrag erwartet. Buchen Sie also jetzt noch schnell Karten für den Kapital-Gipfel am 6. März 2020.

Wie wird der Titel Ihres Vortrags auf dem Kapital-Gipfel lauten und auf welche drei Kernaussagen wollen Sie hinaus?

Frauen investieren besser:

Frauen investieren nachhaltiger, dadurch sollte mehr Geld in weiblicher Hand liegen. Frauen investieren erfolgreicher und machen mehr Rendite. Frauen müssen mehr investieren, weil sie eben besser investieren – für sich und die Gesellschaft.

Weshalb sollten Privatanleger Ihrem Vortrag lauschen?

Weil er eine Gruppe integriert und in den Mittelpunkt stellt, die im Finanzwesen noch unterschätzt wird. Ich spreche Frauen nicht, mit einem Sparschwein in der Hand an, sondern möchte sie bestärken Anlegerinnen zu werden und ihr Geld chancenorientiert anzulegen. Auch Männer können hier etwas mitnehmen und von manchen Geschichten lernen.

Welchen Geldanlage-Geheimtipp können Sie uns geben?

An alle Männer: Fragt doch auch mal eure Frauen um Rat.

An alle Frauen: Sprecht doch mehr mit euren Männern oder Freundinnen über Geld.

Holen Sie sich jetzt ein Ticket für den Kapital-Gipfel in München. Erleben Sie Margarethe Honisch und weitere Finanzprofis und Finanzblogger live auf der Bühne.