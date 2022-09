Oktay Kavrak: Deutsche Anleger mögen innovative Finanzprodukte

Gehebelte börsengehandelte Fonds sind kein neues Konzept – es gibt sie schon seit 15 Jahren. Die bestehenden Produkte haben jedoch im Allgemeinen breite Marktindizes, Rohstoffe und festverzinsliche Wertpapiere nachgebildet. Wir haben dasselbe Konzept auf einzelne Aktien und beliebte ETFs angewandt. Die Beliebtheit hat sich in den Volumina gezeigt, denn in diesem Jahr wurden über 2 Milliarden Dollar mit unserer Produktpalette gehandelt.

Seit der Einführung der PRIIPs-Verordnung im Jahr 2018 können europäische Anleger jedoch keine US-amerikanischen ETFs mehr erwerben. Obwohl viele der größeren Emittenten europäische Äquivalente auf den Markt gebracht haben, haben viele neuere Produkte nie den Weg über den großen Teich gefunden. Ein Beispiel ist der viel diskutierte ARKK ETF, der für Privatanleger hierzulande nicht zugänglich war – bis jetzt. Wir haben die ersten Produkte in Europa gelistet, die gehebeltes, inverses und 1:1-Engagement in den ETF zulassen.

Gold hat, wie so oft in der Vergangenheit, nicht den Inflationsschutz geboten, den sich viele Anleger erhofft hatten. Der Goldpreis hat gerade ein 2-Jahres-Tief erreicht und befindet sich jetzt in einem Bärenmarkt. Einer der Gründe dafür ist der anhaltend starke Dollar (angesichts der historischen negativen Korrelation zwischen einem stärkeren US-Dollar und Gold). Man darf aber nicht vergessen, dass Gold zwar nicht gerade die beste kurzfristige Inflationsabsicherung ist, aber in einem längerfristigen inflationären Umfeld – einschließlich Zeiten der Stagflation – tendenziell eine bessere Performance aufweist. Breit gefächerte Rohstoffe sind immer eine solide Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio, aber die Risiken sind derzeit wahrscheinlich eher nach unten gerichtet.

Die Situation sieht für verschiedene Anlageklassen nicht viel besser aus: Die einzigen im grünen Bereich sind energiebezogene Aktien/ Rohstoffe und der US-Dollar-Index. Einer der wichtigsten Indikatoren dafür, dass Aktien wieder an Fahrt gewinnen, ist die Liquidität, die dem System nach wie vor entzogen wird. Da die Zinssätze weiter steigen und die Kreditvergabe sich verknappt, scheinen die kurzfristigen Aussichten nicht günstig für Aktien zu sein. Daher sind die Anleger sehr besorgt um ihre Portfolios für künftige Marktabschwünge. Es ist das Jahr des taktischen Anlegers. Wichtig ist, dass der Marktteilnehmer von heute mehr Produkte als je zuvor zur Verfügung hat. Ob er nun von Growth zu Value tendiert, von Technologie zu Gesundheit oder sich einfach durch Leerverkäufe absichert – ein taktischer Anleger wird sich in diesem Umfeld durchsetzen.

Welche Produkte empfehlen Sie derzeit für ein sicheres und dennoch renditestarkes Portfolio? Ist diese Mischung aktuell überhaupt möglich?

Als Emittent bleiben wir neutral hinsichtlich der Entwicklung eines bestimmten Produkts. Deshalb emittieren wir ETPs, die ein Engagement in beide Richtungen bieten, so dass sowohl Bullen als auch Bären ihre Überzeugung zum Ausdruck bringen können. Unser Ziel ist es, einen Supermarkt voller börsengehandelter Produkte anzubieten, die nicht nur unterschiedliche Hebelwirkungen aufweisen, sondern auch Zugang zu Produkten bieten, die europäischen Anlegern bisher nicht zur Verfügung standen.

Wer noch keine Erfahrung im Handel mit gehebelten Instrumenten hat, sollte sich das Leverage Shares-Angebot an Tracker-ETPs ansehen. Im Wesentlichen bilden diese Produkte eine Vielzahl von Aktien und börsengehandelten Fonds auf einer 1:1-Basis (ohne Hebelwirkung) ab und können zu einem Bruchteil des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswerte gehandelt werden. Allerdings haben wir in den letzten Monaten mehr Volumen in unseren inversen ETPs gesehen. Der Vorteil von inversen ETPs besteht darin, dass Sie im Wesentlichen eine tägliche Short-Position eingehen, ohne dass Sie ein Margin- oder CFD-Konto benötigen. Daher können einige (oder alle) kurzfristigen Verluste im Long-Portfolio durch Gewinne im inversen Produkt ausgeglichen werden.

Was ist das Besondere an den von Leverage Shares angebotenen ETPs?

Leverage Shares der einzige Emittent von physisch besicherten Short und Leveraged ETPs in Europa. Das bedeutet im Wesentlichen, dass wir nicht dem Bankkreditrisiko von Konkurrenzprodukten ausgesetzt sind, da wir die Basiswerte (oder Barmittel im Falle von inversen ETPs) physisch halten. Wir betrachten unsere ETPs als die Version 2.0 im Bereich des gehebelten Handels.

Unsere Produkte funktionieren wie die in Deutschland bekannten Faktor-Zertifikate – sie bieten einen „konstanten Hebel“. Was Leverage Shares ETPs einzigartig macht, ist:

Das Market Making erfolgt wie bei ETFs durch unabhängige Liquiditätsanbieter (z.B. BNP Paribas);

Wir notieren sie zum Gegenwert von 5 $ und in drei Währungen, einschließlich EUR;

Liquidität: Unser 3x Tesla ETP ist seit 2022 das meistgehandelte ETP (einschließlich ETNs/ETCs) an der Londoner Börse – sowohl in Bezug auf die Anzahl der Transaktionen als auch auf den Umsatz in US-Dollar.

Wir sind nicht nur in Bezug auf die Struktur unserer Produkte vollkommen transparent, sondern auch in Bezug auf die den Produkten zugrunde liegenden Sicherheiten und das tägliche Handelsvolumen. All diese Informationen sind auf den Produktseiten unserer Website zu finden.

Sie sind noch recht neu auf dem deutschen Markt. Können Sie schon eine Einschätzung geben, was deutsche Anleger besonders bewegt? Sehen Sie einen Unterschied zu anderen Märkten?



Obwohl wir relativ neu auf dem Markt sind, betrachten wir den deutschen Markt als entscheidend für unsere europäischen Ambitionen. Aus diesem Grund haben wir bereits über 125 ETPs hierzulande gelistet.

Deutschen Anlegern sind Finanzinnovationen nicht fremd. Deutschland ist nicht nur der größte ETF-Markt in Europa, sondern die hiesigen Anleger handeln auch schon seit vielen Jahren mit komplexen Produkten. Jetzt haben sie zum ersten Mal die Möglichkeit, mit der überlegenen Liquidität und dem Risikoprofil unserer physisch besicherten Hebelaktien-ETPs mit Hebelwirkung zu handeln.

Was den Hauptunterschied zu anderen Märkten betrifft, so wird es noch etwas dauern, bis wir einen wirklichen Einblick erhalten, aber ein paar Dinge fallen bereits auf. Während unsere Long Leveraged ETPs in anderen Märkten am beliebtesten sind, ist es unser ARKK Innovation Tracker, der in Deutschland bisher am beliebtesten war. Das ergibt Sinn, denn es gibt einfach keine andere Möglichkeit für Privatanleger, Zugang zu US-amerikanischen ETFs zu bekommen, die kein europäisches Pendant haben.

Abschließend: Welchen Tipp haben Sie für Anleger, die sich vielleicht noch nicht an Hebelprodukte herantrauen?

Wir setzen uns dafür ein, dass Anleger die Dynamik dieser Produkte verstehen, bevor sie investieren. Wir betonen immer wieder, dass gehebelte ETPs keine traditionellen „Buy and Hold“-Investitionen sind, sondern eher ein weiteres Instrumentarium für erfahrene Anleger und aktive Händler.

Leverage Shares wendet viele Ressourcen für die Aufklärung der Anleger auf. Das ist von entscheidender Bedeutung, da die Anleger Konzepte wie die tägliche Rückstellung und den Aufzinsungseffekt verstehen müssen, da das Halten über einen längeren Zeitraum als nur einen Tag von den Erwartungen des Anlegers abweichen kann. Letztendlich ist eine schlechte Handelserfahrung in niemandes Interesse. Unser wichtigster Tipp für Anleger lautet daher: Kaufen Sie unsere ETPs nur, wenn Sie überzeugt sind und die Risiken verstehen.

Wir sind vielleicht neu in Deutschland, aber wir haben hohe Erwartungen an diesen Markt. Wir werden den lokalen Anlegern zuhören und Produkte zu entwickeln, die Zugang zu Strategien bieten, die früher professionellen Vermögensverwaltern vorbehalten waren.