Sebastian Wörner: "Geld ist wie Mist – du musst es streuen"

Am Kapitel-Gipfel werden auch in diesem Jahr einige Finanzexperten referieren. Dazu zählt auch Sebastian Wörner. Er schreibt auf seinem Blog Hobbyinvestor über seine Online-Investments. Wir haben im Vorfeld nachgefragt, was uns bei diesem Vortrag erwartet. Streichen Sie sich also den 6. März 2020 im Kalender an.

Wie wird der Titel Ihres Vortrags auf dem Kapital-Gipfel lauten und auf welche drei Kernaussagen wollen Sie hinaus?

Der Titel meines Vortrags lautet: „In 5 Schritten zum erfolgreichen P2P-Investor.“

Mit dem Vortrag möchte ich Interessierten und Anfängern ein realistisches Bild von P2P-Krediten vermitteln, daher sind die drei Kernaussagen :

P2P-Kredite eignen sich zur Portfolio Beimischung! P2P-Kredite werden immer vielfältiger! P2P-Kredite sind hoch riskant, waren aber in den letzten Jahren ein ordentlicher Rendite-Booster in meinem Portfolio!

Weshalb sollten Privatanleger Ihrem Vortrag lauschen?

Den Vortrag halte ich gemeinsam mit Vincent Willkomm. Wir beide haben in den letzten Jahren viele Erfahrungen in dieser Assetklasse sammeln können. Wir haben schon einiges mitgemacht – nicht nur positives, sondern auch negatives. Unser Vortrag wird keine Werbeveranstaltung, sondern ein authentischer Erfahrungsbericht, wie P2P-Kredite funktionieren, wie wir Investieren und welche Risiken Anleger eingehen müssen.

Welchen Geldanlage-Geheimtipp können Sie uns geben?

Gibt es wirklich noch „Geheimtipps“? Dann wäre ich da auch sehr interessiert. Tipps, die ich befolge sind: Geld ist wie Mist – du musst es streuen. Zudem investiere ich niemals fremdes Geld (schon gar nicht auf Kredit) und halte immer etwas auf dem Tagesgeldkonto zurück, falls unvorhersehbares passieren sollte. Ich unterscheide zudem zwischen Anlegen/Investieren (z.B. ETFs) und Spekulieren (z.B. P2P-Kredite). Das Spekulieren sollte immer nur ein kleiner Teil sein. Sollte die Spekulation schiefgehen, darf der Verlust dich ärgern, er darf dich aber nicht aus der Bahn schmeißen.

Holen Sie sich jetzt ein Ticket für den Kapital-Gipfel in München. Erleben Sie Sebastian Wörner und weitere Finanzprofis und Finanzblogger live auf der Bühne.