Vanguard-Chef: So investieren die neuen Portfolio-ETFs von Vanguard!

Herr Külps, Vanguard bietet ab sofort neben Einzel-ETFs nun auch sogenannte Portfolio-ETFs an. Können Sie kurz für unsere Leserinnen und Leser, die das Produkt noch nicht kennen, zusammenfassen, was Portfolio-ETFs sind?

Sehr gern! Ein Portfolio oder Multi-Asset ETF ist nichts anderes als ein ETF, welcher aus mehreren unterliegenden ETFs zusammengestellt wird. Was bedeutet das? Nun, die vier Vanguard LifeStrategy ETFs bieten Ihnen einen kostengünstigen und vor allem unkomplizierten Zugang zu den globalen Märkten. Sie haben die Wahl zwischen 4 ETF-Portfolios mit unterschiedlichen Gewichtungen von Anleihen und Aktien für verschiedene Risiko-Renditevorstellungen, also in dem Sinn „Multi-Asset“ oder Portfolio-ETFs.

Wie breit investieren die neuen Vanguard-Produkte?

Jedes LifeStrategy Produkt investiert in 14 unterliegende Vanguard ETFs. Damit investieren Sie durch ein Produkt in über 8.800 weltweite Einzeltitel und erreichen so eine besonders breite Diversifikation. Stellen Sie sich vor, Sie müssten so etwas mit einzelnen ETFs oder sogar Einzelwerten nachbauen! LifeStrategy vereinfacht dies ungemein, gerade auch was die verschiedenen Risikoprofile angeht.

Welche weiteren Vorteile bieten diese Produkte?

Zum einen natürlich eine tolle Diversifikation, denn breiter gestreut geht kaum. Zum anderen aber auch die Einfachheit des Produkts. Suchen Sie sich einfach ein Risikoprofil aus, das zu Ihnen passt, und LifeStrategie erledigt sozusagen den Rest. Möchten sie ein etwas höheres Risiko fahren, dann würde eine höhere Aktienquote, zum Beispiel eine 80% Aktien- und 20% Anleihenwahl passen. Eine weiter ganz wichtige Komponente stellt auch die regelmäßige Neugewichtung (Rebalancing) innerhalb des Portfolios sicher. Das von ihnen angestrebte Risikoprofil wird so langfristig aufrechterhalten. Einfacher kann breit diversifiziertes und langfristiges Anlegen nicht sein.

Wie sind die Produktlösungen von Vanguard ausgestaltet? Gibt es Lösungen für verschiedene Risikomentalitäten?

Ganz genau. Wir haben quasi für alle Anleger und Risikomentalitäten etwas dabei. Wir starten bei 80% Aktien und 20% Anleihen, und gehen dann mit unseren vier Produkten auf 60% Aktien und 40% Anleihen, 40% Aktien und 60% Anleihen und zu guter Letzt 20% Aktien und 80% Anleihen. Das spiegelt sich auch ganz pflegeleicht in den Produktnamen wider: LifeStrategy 80, LifeStrategy 60 und so weiter. So kann jeder Anleger entscheiden, welches Risiko er eingehen möchte, je weniger risikoaffin ein Anleger ist, desto höher die Anleihenquote, denn Anleihen sind ein toller Puffer im Portfolio, gerade in volatilen Marktphasen.

Welche Kosten kommen auf Anleger zu? Sind mit den Kosten sämtliche Transaktionen innerhalb der Portfolios abgegolten?

Auch hier bleiben wir uns und unserer Unternehmensphilosophie treu, indem wir einfache und transparente Produkt- und Preisgestaltung vorleben. So sind die laufenden Kosten, oder auch die Gesamtkostenquote, bei 0,25% pro Jahr. Diese Gesamtkostenquote umfasst wirklich alle Kosten, die den Anlegern durch die Anlage in die Vanguard LifeStrategy UCITS ETFs entstehen. Während die Gesamtkostenquoten der zugrunde liegenden ETFs variieren können, wird unseren Anlegern für jeden Vanguard LifeStrategy UCITS ETF immer nur die Gesamtkostenquote von 0,25% berechnet.