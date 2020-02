Vincent Willkomm: "In 5 Schritten zum erfolgreichen P2P-Investor"

Am Kapitel-Gipfel werden auch in diesem Jahr einige Finanzexperten referieren. Dazu zählt auch Vincent Willkomm. Er betreibt den Finanz-Blog freaky finance. Wir haben im Vorfeld nachgefragt, was uns bei diesem Vortrag erwartet. Streichen Sie sich also den 6. März 2020 im Kalender an.

Wie wird der Titel Ihres Vortrags auf dem Kapital-Gipfel lauten und auf welche drei Kernaussagen wollen Sie hinaus?

„In 5 Schritten zum erfolgreichen P2P-Investor“

P2P-Kredite können eine interessante Komponente im Vermögensmix sein P2P-Kredite können lukrativ sein, sind aber mit Risiken verbunden und nicht für jedermann geeignet Finden Sie heraus, ob P2P-Kredite zu Ihrem persönlichen Risikoprofil passt

Weshalb sollten Privatanleger Ihrem Vortrag lauschen?

Ich bin seit zwölf Jahren im Bereich P2P-Kredite umtriebig und verfüge deshalb in dem Bereich über einen gewissen Erfahrungsschatz. Im vergangenen Jahr habe ich zusammen mit Sebastian Wörner (Anm. der Redaktion: Wörner referiert ebenfalls am Kapital-Gipfel) „Das 1×1 der P2P-Kredite – Wie du richtig in Privatkredite investierst“ als Buch veröffentlicht. Dieses ist eher als Einsteigerwerk zu sehen, mit dem der Leser von Grund auf mit der Materie vertraut gemacht wird. Diese Zielgruppe möchten wir auch beim Kapitalgipfel erreichen und eine lukrative alternative Anlagemöglichkeit vorstellen, die dann hoffentlich bei dem einen oder anderen Zuhörer ihren Platz neben klassischen Wertpapierinvestments im persönlichen Anlagemix finden kann.

Welchen Geldanlage-Geheimtipp können Sie uns geben?

Für den erfolgreichen Vermögensaufbau haben sich sogenannte „Geheimtipps“ immer wieder als Rohrkrepierer und nicht selten sogar als VermögensVERNICHTER erwiesen. Halten Sie es doch einfach mit den logischen und nachweislich funktionierenden Komponenten. Auch, wenn es oft nicht leicht fällt sind das:

frühes Starten

Vermeiden einer ausgeprägten Lifestyleinflation

gespartes Geld sinnvoll investieren

nutzen von Investments, die man versteht und deren Kosten man kennt

GEDULD – Vermögensaufbau braucht Zeit! Der Zinseszinseffekt hat eine unvorstellbare Macht. Man muss ihm aber Zeit geben. Die meisten Abkürzungen funktionieren nicht.

