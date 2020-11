Die US-Wahl ist vorbei, es gibt Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff. Finanzprofi und YouTuber Jens Rabe sieht langfristig beste Aussichten für eine ganz bestimmte Branche.

Finanzprofi, Vermögensverwalter, YouTuber – Jens Rabe hat mit seinem tiefen Börsenwissen eine sehr erfolgreiche Karriere gestartet. Mit seinen Videos begeistert er tausende von Menschen. In seiner Jens Rabe Academy bringt er Anlegern bei, wie sie regelmäßige Einnahmen an der Börse erzielen können. Im Interview mit extraETF erläutert Jens Rabe, was er von ETFs hält und was der wichtigste Aspekt bei der Anlage von 100.000 Euro ist.