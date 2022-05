Episode 100: Verluste an der Börse? So gehst du damit um

Wenn du an der Börse investierst, dann solltest du am besten einen langen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben, denn hohe Kursschwankungen sind an der Börse keine Seltenheit. Die Folge: Verluste in deinem Depot.

Für Anleger:innen, die langfristig investieren, ist es allerdings sehr schwer, mit Aktien kein Geld an der Börse zu verdienen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Innerhalb von zehn Jahren wurde praktisch jeden Rückschlag wieder ausgeglichen, oft sogar schon viel früher. Allerdings gilt das nur für breit gestreute Aktieninvestments.

Es wäre also ein großer Fehler, bei den aktuellen Kursverlusten in Panik zu geraten. Du solltest jetzt vielmehr einen kühlen Kopf bewahren und deine Anlagestrategie auf den Prüfstand stellen. Machen deine Investments so noch Sinn? Würdest du die Aktie heute nochmal kaufen? Entspricht die Anlagestrategie deinem Risikoprofil? In dieser Episode gibt dir Börsenexperte Markus Jordan Tipps und Tricks zum Umgang mit Verlusten in deinem Depot. Viel Spaß beim Anhören.