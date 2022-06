Episode 101: Aktiensparplan: Kostenfrei in Aktien investieren. So geht´s

Dein Geld in Aktien anzulegen kann langfristig eine richtig gute Geldanlage sein. Du bist Mitgesellschafter von großartigen Unternehmen, partizipierst an dessen Wertsteigerung und bekommst im Idealfall noch regelmäßig Gewinnausschüttungen in Form von Dividenden. Über dein Stimmrecht kannst du zudem auf der Hauptversammlung auf die Unternehmensentwicklung einwirken.

Um in Aktien zu investieren, benötigst du zudem kein großes Kapital. Mit einem Aktiensparplan kannst du bereits ab 1 Euro im Monat Anteile von deinen Lieblings-Aktien erwerben. Im Verlauf der Zeit baust du dir so Schritt für Schritt ein stattliches Aktienportfolio auf. Einige Direktbanken bieten das sogar kostenfrei an.

Im aktuellen Extra-Magazin haben wir die Aktiensparplan-Angebote der Direktbanken getestet und bewertet. In dieser Episode erfährst du die Vor- und Nachteile eines Aktiensparplans, ich erkläre dir, worauf du bei der Einrichtung achten musst und welche Banken aktuell das Bestes Angebot für Aktiensparpläne bietet. Viel Spaß beim Anhören.