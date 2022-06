Episode 102: ETFs, Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds – das sind die Unterschiede!

1.471 Mrd. Euro wurden in Deutschland Ende 2021 in sogenannten Publikumsfonds verwaltet. Dazu zählen ETFs, Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds. Doch wie unterscheiden sich diese Fondstypen eigentlich voneinander und worin liegen deren Stärken und Schwächen? In dieser Episode nehme ich dich mit in die Welt der Investmentfonds, erkläre dir die wichtigsten Begriffe und zeige dir die wesentlichen Unterschiede der verschiedenen Fondsvarianten, damit du deinen Vermögensaufbau optimal gestalten kannst. Viel Spaß beim Anhören.