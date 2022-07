Episode 105: Lerne in Aktien zu investieren wie ein Unternehmer | Talk mit Jonathan Neuscheler

Viele Menschen sehen die Aktie als reines Spekulationsobjekt. Das ist eine völlig falsche Sichtweise. Aufgrund der hohen Renditechance eignen sich Aktien gerade für langfristig orientierte Anleger hervorragend zum Vermögensaufbau. Doch wie findet man die richtigen Aktien und wie kann man einschätzen, ob das Unternehmen wirklich erfolgversprechend ist?

In dieser Episode spreche ich mit Jonathan Neuscheler. Jonathan betreibt die Investmentplattform Abilitato. Auf Abilitato können Anleger:innen lernen, in Aktien zu investieren wie ein Unternehmer. Für Jonathan sind Aktien kein Spekulationsobjekt, sondern vielmehr ein Stück unternehmerische Teilhaberschaft. Im Talk sprechen wir darüber, wie man attraktiv bewertete Aktien erkennen kann und welche Regeln Anleger:innen beim langfristigen Investieren in Aktien beachten sollten. Viel Spaß beim Anhören!