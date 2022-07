Episode 106: ETFs für Einsteiger. Alles, was du wissen musst.

Das Thema Geldanlage und Vermögensaufbau erscheint auf den ersten Blick ziemlich trocken und ganz schön komplex. Eine Fehleinschätzung, denn Vermögensaufbau macht sogar richtig Spaß! In dieser Episode zeige ich, wie du mit ETFs deine Geldanlage ganz einfach und bequem in den Griff bekommst.

Im ersten Schritt erkläre ich dir, was ETFs sind und weshalb sie sich so gut für den Vermögensaufbau eignen. Dann gebe ich dir Tipps, wie du den passenden ETF für deine Geldanlage finden kannst. Im Anschluss erfährst du, wie du am besten in ETFs investieren solltest und wo du ETFs besonders günstig kaufen kannst. Mit deinem neuen Wissen bist du für den Einstieg in die Welt der ETFs bestens gerüstet. Viel Spaß beim Anhören.