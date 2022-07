Episode 108: Mit ETFs in China investieren? | Welcher China-ETF ist der Beste?

Die USA und China sind die größten Volkswirtschaften der Welt. Noch haben die Vereinigten Staaten die Nase vorn. Wirtschaftsexperten zufolge wird China aber bereits 2028 die USA als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen. Der Aufschwung Chinas als Wirtschaftsmacht hat Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und damit auch auf dein Portfolio. Trotz dieses Strukturwandels sind die chinesischen Aktienmärkte in den globalen Aktienindizes noch immer unterrepräsentiert. Ein Grund: Der Finanzmarkt ist noch nicht vollständig für ausländische Anleger geöffnet.

Wenn du nicht in einzelne chinesische Aktien investieren möchtest, sondern dein Vermögen breit gestreut auf viele Aktien verteilen willst, solltest du dich näher mit den Besonderheiten des chinesischen Aktienmarkts beschäftigen. In der heutigen Episode erfährst du, was es mit den Begriffen A-Aktien, H-Aktien oder Red-Chips auf sich hat und in welche ETFs du investieren solltest, um wirklich breit gestreut in chinesische Aktien investiert zu sein. Viel Spaß beim Anhören.