Episode 111: Talk mit Thomas Kehl von Finanzfluss | extraETF Talk

111 Episoden extraETF Podcast! Das muss gefeiert werden. Aus diesem Grund habe ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. In unserer Jubiläumsfolge begrüße ich Thomas Kehl von Finanzfluss.

Wer sich auf YouTube über Finanzen informieren will, kommt an Thomas und seinem Team nicht vorbei. Erst kürzlich hat Deutschlands größter YouTube-Kanal zum Thema Aktien & Co. und die Schwelle von 1 Mio. Abonnenten überschritten. Girokonten vergleichen, in Versicherungen investieren – auf Finanzfluss findest du Ratgeber-Videos zu den unterschiedlichsten Finanzthemen.

Doch wie ist Finanzfluss eigentlich entstanden, was steckt hinter der Erfolgsstory und welche Themen sind bei der Finanzfluss-Community besonders gefragt? Alle spannenden Insights, ein paar geheime Fun Facts über Thomas und noch vieles mehr, hörst du jetzt im extraETF Podcast. Viel Spaß beim Anhören.