Episode 115: Talk mit Lisa Osada von Aktiengram | extraETF Talk

Tipp: Mit Themen-ETFs kannst du in spezielle Anlagestrategien investieren. Mit Invesco, dem viertgrößten ETF-Anbieter in Europa, kannst du in die Bereiche Digitale Assets, Biotechnologie, Innovationen und eine nachhaltige Zukunft investieren. Informiere dich jetzt über die Themen-ETFs von Invesco *.