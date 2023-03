Episode 139: Der perfekte Guide für deine finanzielle Zukunft | extraETF Talk

Unser ETF-Guide hat im letzten Jahr Deutschlands Anlegerinnen und Anleger begeistert und sie dabei unterstützt, finanziell zu wachsen. Nun ist endlich der zweite Teil der unserer Ratgeber-Reihe erschienen.

Unser erster Guide bereitet dich optimal für den Einstieg in die ETF-Welt vor und ist vor allem für ETF-Newbies das ideale Starter-Kit. Im zweiten Teil erfährst du jetzt gezielt, welche ETFs in dein Depot gehören, was die besten ETF-Strategien der Welt sind, wie du mit ETFs erfolgreich in die wichtigsten Anlageklassen investieren kannst und vieles mehr!

In dieser Episode gebe ich dir zusammen mit extraETF-Chefredakteur Timo Baudzus einen Überblick über die Inhalte unseres neuen Guides. Viel Spaß beim Zuhören!